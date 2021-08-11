Çin karaokeyi de sansürleyecek

Çin, sözlerinde "yasa dışı içerik" olan şarkıların karaoke mekanlarında çalınmasını yasaklayacak. Düzenleme, ülkede hizmet veren 50 binden fazla karaoke işletmesini etkileyecek.

Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 13:51 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 14:56

Çin karaokeyi de sansürleyecek

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Çin'in sözleri "yasa dışı içerik" barındıran şarkıların karaoke hizmeti veren işletmelerde çalınmasını yasaklayacağı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, işletmelere, karaoke sistemlerindeki şarkıları gözden geçirmeleri ve "potansiyel zararlı içerikli" şarkıları bildirmelerini istedi.

Ekimde yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme kapsamında, etnik düşmanlık ve ayrımcılığı kışkırtan, ulusal güvenliği tehdit eden, ulusal onura ve çıkarlara zarar veren, devletin din politikalarını ihlal eden, müstehcenliği, kumar oynamayı, şiddeti ve diğer suçları teşvik eden sözler içeren şarkıların yasaklanması öngörülüyor.

Düzenleme, ülkede hizmet veren 50 binden fazla karaoke işletmesini etkileyecek.

Çin'de 2018'de 6 bin şarkı telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle karaoke listelerinden çıkarılmıştı.

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