Çin, Kızıldeniz'deki saldırılara karşı arabuluculuğa başladı

Çin'in Yemen Büyükelçi Vekili Shao Zheng, "İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı'na saldırılarının ardından çatışmanın tırmanmasını durdurma" çağrısında bulundu.



Büyükelçi, Yemenli sivil toplum kuruluşu Sana Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çevrimiçi toplantıda yaptığı konuşmada,



"Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik ve nakliye maliyetlerinin iki katına çıkmasına neden olan saldırıları durdurmak için Husiler dahil olmak üzere çeşitli taraflarla iletişim halindeyiz" dedi.



Zheng, "Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın durdurulması gerektiğini ve bunun Kızıldeniz'deki gerilimin azaltılmasına yardımcı olacağını" vurguladı.



Çinli yetkili, İsrail'in Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırının ardından bölgesel tansiyonu yükseltmeme çağrısında bulundu.



Yemen'de yakın zamanda barışın sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin soruya da Çinli diplomat şöyle cevap verdi:



"En kısa sürede barışın sağlanmasını umuyoruz ve tüm tarafları müzakerelere dönmeye ve vatandaşların çıkarlarına öncelik vermeye çağırıyoruz."

