Çin lideri Şi, 2026 mesajında ekonomik hedefleri açıkladı

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) üst düzey yöneticileriyle yapılan yeni yıl çay toplantısında konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2025 yılı itibarıyla Çin ekonomisinin büyüklüğünün yaklaşık 140 trilyon yuan’a (20 trilyon dolar) ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

“Ülkemizin ekonomisi baskılar altında ilerliyor olsa da güçlü bir dayanıklılık ve canlılık sergiliyor” diyen Şi, büyümenin hem niteliksel olarak daha verimli, hem de niceliksel olarak makul bir seviyede sürdürüleceğini vurguladı. Aynı zamanda toplumsal istikrar ve uyumun korunmasının da öncelik olacağını belirtti.

BÜYÜME HEDEFİ İÇİN BEKLENTİLER OLUMLU

Çin ekonomisi, yılın sonuna doğru zayıf hane halkı tüketimi, süregelen deflasyon ve uzun süredir devam eden emlak krizi nedeniyle ivme kaybetse de, hükümet 2025 için koyduğu “yaklaşık yüzde 5” büyüme hedefini tutturmayı bekliyor.

Şi’nin açıklamaları, hükümetin son dönemde verdiği gelir artırıcı ve tüketimi canlandırıcı önlemler vaatlerini de güçlendirdi. Bu kapsamda merkezi hükümet, tüketim mallarının yenilenmesini teşvik eden program için özel hazine tahvillerinden elde edilen 62,5 milyar yuanı 2026’da yerel yönetimlere aktardı.

ALTYAPI VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YENİ PROJELER

Öte yandan Çin’in devlet planlama kurumu, 2026 yılına yönelik erken yatırım planlarını da açıkladı. Buna göre, merkezi bütçeden yaklaşık 295 milyar yuan kaynak ayrılarak iki büyük altyapı ve inşaat projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Amaç, yatırımları hızlandırarak ekonomik büyümeye destek vermek.