Çin lideri Şi, Vietnam’da: Onlarca anlaşma imzalandı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güneydoğu Asya turunun ilk durağı olarak Vietnam’da.



Çin ilderi, Vietnam’ın başkenti Hanoi'deki başkanlık sarayında 21 pare top atışı, onur kıtası ve bayrak sallayan çocukların yer aldığı resmi bir törenle karşılandı. Ardından, Vietnam’ın en üst düzey liderlerinden olan Genel Sekreter To Lam ile görüşmeler gerçekleştirdi.



Şi, Vietnam’ı en son Aralık 2023’te ziyaret etmişti.

45 ANLAŞMA İMZALANDI

İki komşu ülke, tedarik zincirleri, yapay zeka, ortak deniz devriyeleri ve demiryolu geliştirme gibi alanları kapsayan 45 işbirliği anlaşması imzaladı.



Şi’nin ziyareti, Vietnam’ın yılın ilk üç ayında en büyük ihracat pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri’nin, küresel çapta ilan ettiği gümrük vergileri kapsamında Vietnam mallarına yüzde 46 oranında vergi koymasından yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti.



Vietnam ve diğer birçok ülkeye yönelik karşılıklı vergiler askıya alınmış olsa da, Çin hâlâ büyük oranlı gümrük vergileriyle karşı karşıya. Bu nedenle Pekin’in, Şi'nin yılın ilk yurtdışı gezisinde bölgesel ticaret bağlarını sıkılaştırarak bu etkileri dengelemeyi hedeflediği belirtiliyor.



Şi, salı günü Vietnam'dan ayrılarak Malezya ve Kamboçya'ya geçecek. Pekin, bu turun "bölge açısından büyük öneme sahip" olduğunu vurguladı.

“VİETNAM İLE ÇİN BİRLİKTE İLERLEMELİ”

Lam ile yaptığı görüşmede konuşan Şi, “Vietnam ve Çin, tarihin dönüm noktasında duruyor ve birlikte ilerlemeli” ifadelerini kullandı ve iki ülkenin “çok taraflı ticaret sistemini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruması” gerektiğini vurguladı.

Şi ayrıca, "Çin'in mega pazarı Vietnam'a her zaman açık" açıklamasında bulundu ve "Stratejik kararlılığı güçlendirmeli, tek taraflı zorbalığa birlikte karşı çıkmalı ve küresel serbest ticaret sisteminin yanı sıra endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Şi ayrıca pazartesi günü Vietnam’ın büyük devlet gazetesi Nhan Dan’da yayımlanan bir makalesinde, Pekin’in temel görüşünü yineleyerek, “Ticaret ve gümrük vergisi savaşlarının kazananı olmaz, korumacılık bir yere varmaz” ifadelerini kullanmıştı.



Vietnamlı lider Lam ise hükümetin haber portalında yayımlanan yazısında, “Ülkemiz, Çin ile iş birliğini daha somut, derin, dengeli ve sürdürülebilir hale getirmek için her zaman iş birliğine hazırdır” dedi.



Her iki ülke de komünist partiler tarafından yönetiliyor ve halihazırda Vietnam’ın en üst düzey diplomatik statüsü olan “kapsamlı stratejik ortaklık” ilişkisine sahipler.

BAMBU DİPLOMASİSİ

Vietnam uzun süredir “bambu diplomasisi” olarak adlandırılan bir yaklaşımı benimseyerek, hem Çin’le hem de ABD’yle iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor.



İki ülke arasında yakın ekonomik ilişkiler bulunsa da, Hanoi, Güney Çin Denizi’ndeki artan Pekin iddiaları konusunda ABD’nin endişelerini paylaşıyor.



Çin, Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamı üzerinde hak iddia ediyor. Ancak bu iddia; Filipinler, Malezya, Vietnam, Endonezya ve Brunei tarafından reddediliyor.

