Çin medyası, LeBron James'in konuşmasını "makale" diye yayınlamıştı: Tartışma sürüyor

Çin Komünist Partisi’nin resmi gazetesi People’s Daily, geçen ay NBA yıldızı LeBron James imzalı bir köşe yazısı yayımladı. Yazıda basketbolun ülkeler arasında “kültürel bir köprü” olduğu vurgulanıyor, dostluk ve spor temaları öne çıkarılıyordu. Ancak LeBron James bu yazıyı hiç kaleme almamıştı.

ASLINDA NE OLMUŞTU?

James’in Çin seyahati sırasında gazetecilere yaptığı bazı genel yorumlar, gazete tarafından birinci tekil şahısla yazılmış bir makaleye dönüştürülmüş ve ünlü oyuncunun imzasıyla yayımlanmıştı.

NBA Başkanı Adam Silver, New York Times’a verdiği demeçte olaya tepki göstererek “Birinin sözlerini alıp sanki kendi yazdığı bir köşe yazısıymış gibi göstermek uygun olmaz" ifadelerini kullandı.

NBA İLE ÇİN ARASINDA HASSAS DENGE

Bu olay, NBA’in Çin’le ilişkilerinde uzun süredir süren hassas dengeyi bir kez daha gündeme getirdi. Lig, 2019 yılında Houston Rockets yöneticisi Daryl Morey’nin Hong Kong’daki Batı yanlısı protestolara destek paylaşımı sonrası Çin’den yıllarca dışlanmıştı.



Altı yıl aradan sonra NBA, Macau’da Brooklyn Nets ve Phoenix Suns arasında oynanan hazırlık maçlarıyla Çin’e geri döndü. Bu dönüş, hem ligin hem de Çin’in ekonomik çıkarları açısından büyük önem taşıyor.

Çin yönetimi, zayıflayan ekonomisini canlandırmak için sporu ve uluslararası etkinlikleri teşvik ediyor.

ÇİN'İN YUMUŞAK GÜÇ STRATEJİSİ

Çin, popüler sporcuları ve kültürel figürleri “insan ilişkilerini” güçlendirmek için kullanıyor. Çin’in Washington Büyükelçisi Xie Feng de, James’in sözde makalesini örnek göstererek yaptığı paylaşımda “Sporun halklarımızı birbirine yakınlaştırdığını görmek sevindirici" ifadelerini kullanmıştı.

OYUNCULAR SİYASETTEN UZAK DURUYOR

Çin’e giden NBA yıldızları genellikle politikadan uzak durmaları konusunda uyarılıyor. Spor danışmanı Terry Rhoads, söz konusu uyarıyı “Her oyuncu, Çin’e gitmeden önce eğitiliyor. Amaç eğlenmek, çocuklara basketbol sevgisini aşılamak” ifadeleriyle anlattı.