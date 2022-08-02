Çin nüfusu 2025 yılına kadar azalmaya başlayacak

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, hızla yaşlanan işgücü, yavaşlayan ekonomi ve on yıllardır en zayıf nüfus artışı nedeniyle yaklaşan bir demografik krizle boğuşuyor.

Yetkililer, ailedeki nüfus azaldıkça ve vatandaşlar yaşlandıkça Çin'in nüfusunun 2025 yılına kadar azalmaya başlayacağını söyledi.

Yetkililer, 2016'da ülkenin katı "tek çocuk politikasını" gevşetmesine ve geçen yıl çiftlerin üç çocuk sahibi olmasına izin vermesine rağmen doğum oranı rekor düşük seviyeye düştüğünü belirtti.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 2021 ile 2025 arasındaki döneme atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "Toplam nüfusun büyüme hızı önemli ölçüde yavaşladı ve ülke negatif büyüme aşamasına girecek" dedi.

Çin'de tek çocuk politikası 1980 yılında ilan edilmişti.

‘BEŞ YIL İÇERİSİNDE NEGATİF BÜYÜMEYE GEÇİLECEK’



Ocak ayında yetkililer, tahminler sonucunda nüfusun bu beş yıllık süre içinde sıfır "hatta negatif büyümeye" girmesini beklediğini söyledi.



Ulusal Sağlık Komisyonu son raporunda, "Şu anda ülkemizin doğum desteğine yönelik politika sistemi mükemmel değil, nüfus gelişimi ve insanların beklentileri arasında büyük bir boşluk var" açıklamasını yaptı.



Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin’de toplam doğurganlık hızının son yıllarda 1,3'ün altına düştüğünü, ülkenin 2035 civarında, nüfusun yüzde 30'undan fazlasının 60 yaşın üzerinde olduğu ciddi bir yaşlanma aşamasına girmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.



Çin'in bazı bölgelerindeki yetkililer, yavaşlayan doğum oranıyla mücadele etmek amacıyla şimdiden aile dostu politikalar uygulamaya başladı.



TEK ÇOCUK POLİTİKASI 1980’DE İLAN EDİLMİŞTİ



Çin’de "Tek çocuk politikası", 1980 yılında, kırsal kesimdeki aileler ve etnik azınlıklar için yapılan bazı istisnalar dışında, nüfus artışını frenlemek ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için Deng Xiaoping tarafından ilan edilmişti.



BM tahminlerine göre, küresel nüfusun Kasım 2022'de sekiz milyara ulaşması beklenirken, Hindistan'ın 2023'te dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geçmesi bekleniyor.