Çin ordusunda kıyım. En yüksek rütbeli general görevden alındı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun üst kademeleri, hafta sonu yapılan geniş kapsamlı tasfiyelerle sarsıldı.

BBC'nin haberine göre ülkenin en üst düzey generallerinden Zhang Youxia ile bir diğer kıdemli isim Liu Zhenli’nin görevden alınması, Pekin’deki güç mücadelelerini ve bunun Çin’in savaş kapasitesine olası etkilerini yeniden gündeme taşıdı.

MERKEZİ ASKERİ KOMİSYON NEREDEYSE BOŞALDI

75 yaşındaki Zhang, Çin lideri Şi Cinping’in başında bulunduğu ve silahlı kuvvetleri kontrol eden Merkezi Askeri Komisyon’un başkan yardımcısıydı.

Genellikle yedi kişiden oluşan komisyonda, son “yolsuzlukla mücadele” dalgalarının ardından yalnızca Şi ve General Zhang Shengmin kaldı. Diğer tüm üyeler soruşturmalarla görevden alındı.

Kurum milyonlarca askeri personelin kontrolünden sorumlu.

“ORDUDA CİDDİ BİR LİDERLİK BOŞLUĞU VAR”

Asya Toplumu Politika Enstitüsü’nden Lyle Morris, bu durumun eşi benzeri görülmemiş olduğunu belirterek “Ordu dağınık halde. Ciddi bir liderlik boşluğu oluştu.” dedi. Morris’e göre yaşananlar, Şi Cinping’in ordu üzerindeki kontrolü açısından da olumsuz bir tablo çiziyor.

Ulusal Singapur Üniversitesi’nden Doç. Dr. Chong Ja Ian ise Zhang’ın düşüşünün gerçek nedeninin belirsizliğine dikkat çekti.

“Nükleer sırların ABD’ye sızdırılmasından darbe planlarına, hizip çatışmalarından Pekin’de silahlı çatışma iddialarına kadar pek çok söylenti dolaşıyor.” diyen Chong, bilgi akışındaki sınırlılıkların bu spekülasyonları beslediğini vurguladı.

CİDDİ DİSİPLİN İHLALLERİ İDDİASI

Yetkililer, Zhang ve Liu’nun “disiplin ve hukukta ciddi ihlaller” nedeniyle soruşturulduğunu duyurdu. Bu ifade, Çin siyasi dilinde genellikle yolsuzluk suçlamalarına işaret ediyor. Somut suçlamalar kamuoyuna açıklanmadı ve açıklanmayabilir. Ancak soruşturma altına alınmaları, en azından hapis cezası anlamına geliyor.

YOLSUZLUK MU GÜÇ SİYASETİ Mİ?

Şi Cinping, iktidara geldiğinde Çin’de ciddi bir yolsuzluk sorunu bulunduğu kabul ediliyordu. Ancak lider, anti-yolsuzluk kampanyasını siyasi rakipleri tasfiye etmek ve mutlak sadakati sağlamayan isimleri sistem dışına itmek için kullandığı eleştirileriyle de karşı karşıya.

Bu süreç, Şi’ye Mao’dan bu yana görülmeyen düzeyde bir kontrol sağladı. Ancak uzmanlara göre orduda oluşan güvensizlik ortamı, karar alma süreçlerini daha temkinli hatta zayıf hale getirebilir.

DENEYİMLİ BİR KOMUTANIN KAYBI

Zhang’ın babası, Şi’nin babasıyla birlikte devrimci mücadelede yer almıştı. Zhang, Şi’ye yakınlığıyla biliniyor ve ordudaki nadir muharip tecrübeye sahip üst düzey komutanlardan biri olarak görülüyordu. Bu nedenle görevden alınması, askeri açıdan da önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.