Çin ordusunda sarsıcı tasfiye: Dokuz general partiden ihraç edildi

Çin Komünist Partisi, son yılların en kapsamlı askeri tasfiyelerinden biri kapsamında dokuz üst düzey generali partiden ve ordudan ihraç etti.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı He Weidong, “parti disiplinini ve yasaları ihlal ettiği” gerekçesiyle görevden alındı.



He Weidong, Çin ordusunun ikinci rütbeli subayı olmasının yanı sıra Çin ordusunun üçüncü komutanı ve Komünist Parti’nin Politbüro üyesiydi.

He Weidong’un yanı sıra eski siyasi komiser Miao Hua da dahil olmak üzere toplam dokuz üst düzey askeri yetkili hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, söz konusu isimlerin “çok ciddi yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya” olduğu ve “eylemlerinin son derece olumsuz etkiler yarattığı” ifade edildi.

İhraç edilen üst düzey isimler şu şekilde:

Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı He Weidong, Siyasi İşler Dairesi Başkanı Miao Hua, Siyasi İşler Dairesi İcra Yardımcısı He Hongjun, CMC Ortak Operasyon Komuta Merkezi İcra Yardımcısı Wang Xiubin, Doğu Harekat Komutanı Lin Xiangyang, Kara Kuvvetleri Siyasi Komiseri Qin Shutong, Donanma Siyasi Komiseri Yuan Huazhi, Roket Kuvvetleri Komutanı Wang Houbin ve Silahlı Polis Kuvvetleri Komutanı Wang Chunning.

SON 30 YILIN EN ÜST DÜZEY TASFİYESİ

Bu gelişme, Çin ordusunda son 30 yılın en üst düzey tasfiyesi olarak kayda geçti. He Weidong, 1989’da öğrenci protestolarına destek verdiği için görevden alınan Zhao Ziyang’dan bu yana görevdeyken düşen ilk Merkez Askeri Komisyonu başkan yardımcısı oldu.



Uzmanlara göre, bu karar, Şi Cinping’in Halk Kurtuluş Ordusu’nda kapsamlı bir yeniden yapılanma başlatacağının işareti. Özellikle geçtiğimiz yıl Roket Kuvvetleri Komutanlığı’nda yaşanan yolsuzluk skandalları sonrasında, bazı yetkililerin görevden alınması Çin’in füze kabiliyetlerini zayıflattığı iddialarını da beraberinde getirmişti.