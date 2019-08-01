Hong Kong'daki protestolarla ilgili açıklamayı Çin ordusunun Hong Kong garnizonu komutanı yaptı.
Açıklamada, Hong Kong'un güvenliği ve istikrarının korunması kararlılığında olunduğu vurgulandı.
Hong Kong yönetimi, gerekli gördüğü takdirde adadaki Çin ordu birliklerinden yardım talep edebiliyor.
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen gösterilerde polis ve eylemciler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
Protestolar zanlıların Çin'e iadesi yasa tasarısının gündeme gelmesi nedeniyle başlamıştı.
Daha sonra tasarının geri çekildiği açıklansa da protestolar devam etmişti.
Eylemciler yasa tasarısı özelinde Çin'in Hong Kong'a müdahalesini özgürlüklerinin kısıtlanacağı gerekçesiyle reddediyor.
Çin ordusundan Hong Kong'daki protestoculara uyarı
NTV HaberDünya
Çin ordusundan Hong Kong'da uzun süredir devam eden gösterilerle ilgili açıklama geldi. Çin ordusu, "insanların güvenliğini tehdit eden karışıklığa hoşgörü gösterilmemeli" ifadesi kullandı.
Hong Kong'daki protestolarla ilgili açıklamayı Çin ordusunun Hong Kong garnizonu komutanı yaptı.