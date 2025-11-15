Çin ordusundan Japonya'ya sert çıkış: Bedeli dayanılmaz olur, gerekirse tekrar yeneriz

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun resmî yayın organı PLA Daily, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan açıklamalarına yönelik şimdiye kadarki en sert uyarılarından birini yayımladı.

Gazete, Tokyo’nun Tayvan Boğazı’nda askeri müdahale ihtimalinden söz etmesini “açık bir saldırı niyeti” olarak tanımlayarak şu ifadelere yer verdi.

“Japonya, Tayvan meselesine askerî olarak karışmaya kalkarsa, bu bir saldırganlık eylemi olur ve Çin kararlı şekilde karşılık verir.”

“AĞIR SONUÇLARI JAPONYA ÜSTLENİR”

“Japonya yanlış açıklamalarını derhal düzeltmeli ve geri çekmelidir. Aksi halde ortaya çıkacak tüm sonuçların sorumluluğu Japonya’ya aittir" ifadelerine yer verilen yazıda, Takaichi'nin açıklamaları “aşırı derecede kötü niyetli, son derece vahim içerikte ve tehlikeli sonuçlar doğurabilecek nitelikte” ifadeleriyle tanımlandı.

Çin ordusu ayrıca, Japonya’nın Tayvan konusunda yaptığı değerlendirmeleri “uluslararası adalete açık hakaret” ve “Çin’in egemenliğine kaba bir müdahale” olarak nitelendirdi ve “Bugün de aynı hatayı yaparsanız, sonuçları katlanılamaz olur” ifadelerini kullandı.

Ordu, “Seksen yıl önce cesur Çin halkı, 14 yıl süren mücadeleyle Japon istilacılarının işgalini ezdi. Eğer Japonya bugün aynı hatayı tekrar etmeye cesaret ederse, bunun bedeli dayanılmaz olur” dedi.

“TAYVAN KIRMIZI ÇİZGİ”

Takaichi'nin “hayati tehdit” söylemini bir “bahane” olarak tanımlayan Çin ordusu, “Japon militarizmi geçmişte de ‘hayati tehdit’ bahanesiyle saldırganlık yapmıştı. Asya halklarını acıya boğan bu zihniyet yeniden mi canlandırılıyor? Tayvan meselesi Çin’in kırmızı çizgisidir” açıklamasında bulundu.

Japonya’nın savunma politikasındaki değişime de dikkat çekilen haberde, Japonya'nın “hızla militarist bir devlete dönüştüğü” ve savunma bütçesini artırma kararının “bölge için istikrarsızlık kaynağı” olduğu vurgulandı.

Makalede ayrıca, Japonya'nın “ateşle oynadığı” belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Eğer Japonya tarihin derslerini unutup Tayvan Boğazı’na askeri müdahalede bulunursa, ateşle oynuyor demektir. Bunun sonucu ise Japonya’nın katlanamayacağı bir bedel olacaktır.”