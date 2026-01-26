Çin ordusunun en kıdemli generali nükleer sırları ABD'ye vermekle suçlandı

Çin'de Vietnam savaşında görev yapmış olan ülkenin en kıdemli generali, orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyon'un Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youşia hakkında soruşturma başlatıldı.

Wall Street Journal gazetesinin, "suçlamalarla ilgili, üst rütbeli komutanlara yönelik bilgilendirme toplantısına katılan kişilere" dayandırdığı habere göre Zhang'ın, Çin'in nükleer programıyla ilgili teknik bilgileri ABD'ye aktardığı ve bu suretle ulusal güvenlik açığına yol açtığı öne sürüldü. İddiaya ilişkin bulguların, Çin'in askeri ve sivil nükleer programlarının yürütülmesinden sorumlu Çin Ulusal Nükleer Şirketinin (CNNC) eski Genel Müdürü Gu Cün hakkında başlatılan soruşturmadan elde edildiği aktarıldı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ve Çin Ulusal Denetleme Komisyonu, 19 Ocak'ta sivil bir yönetici olan Gu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

BAKAN ATAMASANDA RÜŞVET İDDİASI

Orgeneral Zhang'ın, uzun yıllardır başında bulunduğu MAK'ın askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesi'ndeki terfi ve görevlendirmeler için rüşvet aldığı iddia edildi. Zhang'ın eski Savunma Bakanı Li Şangfu'nun göreve atanmasını da büyük miktarda rüşvet karşılığında sağladığı iddialar arasında.

Eski Savunma Bakanı Li, 2023 yılında bir süre gözlerden kaybolduktan sonra görevden alınmış ve ertesi yıl hakkında yolsuz soruşturması başlatılmıştı.

Ordu içinde nüfuz ağları kurmak ve siyasi hizipler oluşturmakla suçlanan Zhang ile birlikte soruşturulan Genelkurmay Başkanı Liu Cınli'in de benzer iddialarla karşı karşıya olduğu, soruşturma kapsamında her iki generale yakın bazı subayların da telefonlarına el konulduğu ileri sürüldü.