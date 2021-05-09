"Çin roketi Hint Okyanusu'na düştü"

Reuters - NTV Haber 09.05.2021 - 11:21
Duyuruyu Çin resmi haber ajansı yaptı. Habere göre, 21 tonluk roketin büyük bölümü atmosfere tekrar girdiğinde yanarak parçalandı.
Açıklamada roket parçalarının Türkiye Saati ile 05.24'te, 2.65 derece kuzey enleminde ve 72.47 derece doğu boylamında indiği belirtildi.
LONG MARCH 5B 29 NİSAN'DA UZAYA FIRLATILMIŞTI
Verilenler koordinatlar roketin Hint Okyanusu'nda Maldivlerin yakınlarına bir yere düştüğünü gösteriyor. Çin'in Long March-5 roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.
Fırlatılmasının ardından Tianhı modülü, roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.
Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.