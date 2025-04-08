Çin savaşa dahil: Ukrayna'da iki asker esir alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Çin askerlerinin Rusya'nın saflarına katıldığını, bunlardan ikisinin Ukrayna güçleri tarafından esir alındığını iddia etti.



Ukrayna lideri, Kiev güçlerinin Ukrayna'da altı Çin askeriyle çatışmaya girdiğini belirterek "çok daha fazla Çin askerinin bulunduğuna" inandığını söyledi.

KUZEY KORE DE SAVAŞA DAHİL OLMUŞTU



Kuzey Kore'nin, Rusya'nın Kursk bölgesindeki savaş çabalarına destek olmak için asker göndermesinden aylar sonra, Moskova'nın Ukrayna'dan geniş toprak parçalarını geri aldığı bildirilmişti.



Yakalanan askerlerden birinin videosunu yayınlayan Zelenski, Çin'den resmi bir açıklama talep etti.

Ukraynalı lider, Çin'in artık Rusya'nın Ukrayna ile savaşının bir parçası haline geldiğini söyledi.