Çin: “Savaşlara katılmayız, savaş planlamayız”

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’nin müttefiklerine Rus petrolü alıcılarına ek tarifeler uygulama çağrısının ardından, Çin’in savaşlara taraf olmayacağını açıkladı.



Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Wang, “Savaş sorunları çözmez, yaptırımlar ise işleri daha da karmaşık hale getirir” dedi.



ABD, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını bitirmek için ülkeleri Rus petrolü almaktan vazgeçirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Hindistan’a ek tarifeler getirilirken, Rusya’yı “her koşulda stratejik ortak” olarak gören Çin’e yönelik yaptırım uygulanmadı.