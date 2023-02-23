Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde bir deprem medyana geldiğini duyurdu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı.

Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem

-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.

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