Çin, Tayvan çevresine donanma gemileri ve savaş uçakları gönderdi

Tayvan, her yıl olası işgal girişimlerine karşı hazırlık için yaptığı "Han Guang" tatbikatını bu ay düzenlemeyi planlıyor. Bunun yanı sıra Tayvan, hava bombardımanı olması durumuna ve doğal afetlere karşı sivilleri hazırlamaya yönelik her yıl yaptığı "Wan'an" tatbikatını da düzenleyecek.



Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.



Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.