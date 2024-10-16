Çin: Tayvan'a karşı güç kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz

Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını sürdüren Çin'den Tayvan'a uyarı geldi. Çin'in Tayvan İşleri Ofisi sözcüsü Chen Binhua başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Barışçıl yeniden birleşme ihtimali için en yüksek samimiyetle çabalamaya hazırız." dedi.

Ancak asla güç kullanımından vazgeçmeyi taahhüt etmeyeceklerini belirten Chen, bunun dış güçlere ve çok az sayıdaki ayrılıkçıya yönelik olduğunu, Tayvan halkına karşı olmadığını söyledi.

"TAYVAN KENDİ YIKIMINA YOL AÇACAK"

Tayvan'ın, en büyük silah tedarikçisi olan ABD ve müttefikleriyle yakın ama resmi olmayan ilişkileri olduğuna dikkat çeken Chen, "Tayvan ne kadar askeri ve ne kadar silahı olursa olsun, dış güçler müdahale etsin veya etmesin, eğer risk almaya cesaret ederse bu kendi yıkımına yol açacaktır. Ulusal egemenliğimizi ve toprak bütünlüğünü savunma eylemlerimiz bir an bile durmayacak.” dedi.

Çin, son beş yıldır neredeyse her gün Tayvan açıklarına savaş gemileri gönderiyor ve Çin'e ait savaş uçakları Tayvan üzerinde uçuyor.

Tayvan yönetimi tarafından bugün yapılan açıklamada, son 24 saatte Tayvan çevresinde Çin'e ait 22 askeri hava aracının ve 5 donanma gemisinin tespit edildiği belirtildi.

ÇİN-TAYVAN ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI



Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor.

Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak istiyor ve bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor.

Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.