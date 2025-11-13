Çin, Tayvanlı iki sosyal medya fenomeninin başına ödül koydu

Çin polisi, "Çin karşıtı" içerik yaydıkları iddiasıyla Tayvanlı sosyal medya fenomenleri Wen Tzu-yu ve Chen Po-yuan hakkında yakalama kararı çıkararak başlarına ödül koydu.

Bugün yapılan açıklamada, iki ismin yakalanmasına yardım edenlere 35 bin dolara varan para ödülü verileceği duyuruldu.

Ülkenin doğusundaki Fujian eyaletine bağlı Quanzhou emniyetinden yapılan açıklamada, iki içerik üreticisinin "Tayvan bağımsızlığının uygulayıcıları ve suç ortakları" gibi davrandığı ve "son derece olumsuz etkilere" yol açtığı öne sürüldü.

Açıklamada, kamuoyuna bu kişilerle ilgili bilgi paylaşma çağrısı yapıldı.

Polis, Wen ve Chen'in yakalanmasına yardım eden ya da işe yarar bilgi sağlayan kişilere 50 bin ile 250 bin yuan (7 bin ile 35 bin 225 dolar) arasında para ödülü verileceğini bildirdi.

Pekin yönetimi, Tayvan'ı kendi toprağının bir parçası olarak kabul ediyor.

TAYVAN: KARAR TAMAMEN GÖSTERMELİK

Tayvanlı yetkililer ise Pekin'in bu kararını "tamamen göstermelik" olarak nitelendirdi.

Taipei, Çin'in demokratik ve özerk ada üzerinde hiçbir fiili yargı yetkisi bulunmadığını vurguladı.

AFP'nin haberine göre Tayvan Anakarayla İlişkiler Konseyi Başkan Yardımcısı Liang Wen-chieh, "Herkes biliyor ki bu iki isim hakkındaki suçlama esasen Tayvan bağımsızlığını savunmalarıyla ilgili. Çin Komünist Partisi açısından bu tür suçlamalar için herhangi bir kanıta ihtiyaç yok" dedi.

Liang, "Bu ödül kararı yalnızca göstermelik değil, aynı zamanda Tayvan toplumunda bölünme ve gerilim yaratmayı amaçlıyor" diye ekledi.

ÖDÜLÜN ARDINDAKİ BELGESEL

Çin makamları, suçlamalara konu olan içeriklerin ne olduğunu belirtmedi. Ancak Wen, aralık ayında Chen'in de yer aldığı bir belgesel yayınlamıştı.

Belgeselde, Pekin'in popüler Tayvanlı sosyal medya fenomenlerini "yeniden birleşmeyi" teşvik etmek amacıyla nasıl kullandığı inceleniyordu.

İki bölümden oluşan ve milyonlarca kez izlenen belgesel, Çin'in Tayvanlı fenomenlere tüm masrafları karşılanmış seyahatler teklif ederek siyasi nüfuz kurma çabalarını mercek altına alıyordu.

Söz konusu yapım, Çin’in Tayvan siyasetinde nüfuz kurma girişimlerine karşı çıkan çevrelerde büyük tepki toplamıştı.

Quanzhou emniyetinin açıklamasında, iki içerik üreticisinin "ana karanın Tayvan’a yönelik tercihli politikalarını acımasızca hedef aldığı ve karaladığı" iddia edildi.

PEKİN'İN İLK ADIMI DEĞİL

Pekin'in Tayvanlı isimleri hedef alması yeni bir durum değil. Çin, geçen ay da daha önce yaptırım uyguladığı tanınmış Tayvanlı milletvekili Puma Shen hakkında "ayrılıkçı faaliyetlerde" bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Çin’in güneybatısındaki Chongqing Kamu Güvenliği Dairesi, Shen hakkında "soruşturma açmaya karar verdiklerini" ve "yasalara uygun biçimde cezai sorumluluğunu takip edeceklerini" açıklamıştı.