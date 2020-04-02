Çin tıbbı küresel salgınla mücadeleye destek oluyor

Çin Devlet Konseyi’nin düzenlediği basın toplantısında, Çin tıbbının COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde oynadığı önemli rol hakkında bilgiler verildi. Toplantının yapıldığı tarih itibarıyla Çin’de tespit edilen vakalar arasında 74 bin 187 hasta, Çin tıbbına ait tedavi yöntemini kabul etti veya bitkisel ilaçlar kullandı. Bu hastaların sayısı, bütün vakaların yüzde 91,5’ini oluşturdu.



Klinik gözlem sonuçlarına göre, Çin tıbbı hastalığa ilişkin belirtilerin azalması, belirtileri hafif olan hastaların ağırlaşmasının engellenmesi ve taburcu sayılarının yükseltilmesinde etkili rol oynadı.



COVID-19 salgınının Wuhan kentinde patlak vermesinden sonra, Çin’in diğer bölgelerinden destek olmak amacıyla 42 binden fazla sağlık personeli Wuhan kentine gönderilmişti. Bu personellerden 4 bin 900’u Çin tıbbı alanında çalışan kişilerden oluştu.

WUHAN'DA 600 BİN PAKET BİTKİSEL İLAÇ



Öte yandan salgınla mücadele sürecinin tamamında sadece Wuhan’daki konut sitelerine 600 bin paket fazla bitkisel ilaç dağıtıldığı öğrenildi.



Çin tıbbının COVID-19 tedavisinde dünyada da ilgi gördü. Çin şu ana kadar İtalya ve Fransa dahil onlarca ülke ve bölgeye bitkisel ilaçların yanı sıra, akupunktur iğneleri gibi Çin tıbbına ait ekipman sağladı. Bunun dışında, Çin tıbbı alanında uzmanlar da destek amacıyla İtalya ve Kamboçya’ya gönderildi.

BATI TIBBINDAN DAHA DÜŞÜK MALİYET



Çin Uluslararası Ekonomik İletişim Merkezi’nden araştırmacı Zhang Jin, Çin’de yayın yapan Ekonomik Referans gazetesine verdiği demeçte, Çin tıbbına dayalı tedavi yönteminin hem düşük maliyet hem de taburcu hasta oranının yüksek olması gibi avantajlara sahip olduğunu söyledi. Jin, Batı tıbbıyla yapılan tedavinin masrafından yüzde 30-40 oranlarında daha düşük olduğunu ifade etti.