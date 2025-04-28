Çin, Trump’ı yalanladı: Şi ile telefon görüşmesi yapmadı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisini aradığı yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Bakanlık Sözcüsü Guo Jiakun, Şi ve Trump’ın yakın zaman içinde herhangi bir telefon görüşmesi yapmadığını, Pekin ve Washington yönetimlerinin tarifeler konusunda anlaşmaya varmak için istişare ya da müzakere yürütmediğini söyledi.



Trump, cuma günü Time dergisinde yayınlanan röportajında, yönetiminin tarife konusunda bir anlaşmaya varılması için Çin ile görüştüğünü ve Devlet Başkanı Şi’nin kendisini aradığını anlatmıştı. Pekin yönetiminden geçen hafta yapılan açıklamalarda da iki ülke arasında olası bir tarife anlaşmasına dair görüşme yapılmadığı belirtilmiş, Washington yönetiminin “kamuoyunu yanılttığı” ifade edilmişti.



ABD’YE ŞANTAJ VE TEHDİT SUÇLAMASI



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo, bugün yaptığı açıklamada, “Bildiğim kadarıyla iki devlet başkanı yakın zaman içinde birbirlerini aramadı” dedi. “Şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki Çin ve ABD tarife meselesi konusunda herhangi bir istişare ya da müzakere gerçekleştirmedi” diyen Sözcü, “Eğer ABD sorunu gerçekten diyalog ve müzakere yoluyla çözmek istiyorsa, (Çin’i) tehdit etmeyi ve ona şantaj yapmayı kesmeli” dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2025’te ikinci kez resmen göreve başladıktan sonra başta Çin olmak üzere gümrük vergisi tarifelerini artırma yoluyla bir ticaret savaşı başlatmıştı. Trump yönetiminin Çin'den ithal edilen ürünlere getirdiği toplam yüzde 145’lik gümrük vergisine Çin, yüzde 125’lik tarife ile misilleme yapmıştı.

