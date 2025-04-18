Çin-Ukrayna hattında gerilim: Kiev yaptırım kararı aldı, Pekin iddiaları reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Çin’in Rusya’ya silah sevkiyatı yaptığı iddialarının ardından Ukrayna bugün Çinli üç şirket hakkında yaptırım kararı aldı.



Ukrayna’nın yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara dair listesi 18 Nisan Cuma günü güncellendi. Güncellenen listede Rus şirketlerin yanı sıra Çin’den de üç şirket yer aldı. Buna göre, Ukrayna, hepsi Çin’de kayıtlı olmak üzere Pekin Havacılık ve Hava-Uzay Xianghui Teknoloji, Rui Jin Makine ve Zhongfu Shenying Karbon Fiber Xining şirketlerine yaptırım uygulama kararı aldı.

Listede söz konusu şirketlerin neden yaptırım kapsamına alındığına dair detay verilmedi. Yaptırımlar, şirketlerin Ukrayna’da iş yapmasını engelliyor ve Ukrayna’da bulunan varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.



ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TEMELSİZ SUÇLAMALAR VE SİYASİ MANİPÜLASYON



2021 yılı verilerine göre, Ukrayna Rusya ile savaşın henüz başlamadığı bu bir yıl içinde Çin’e 8 milyar dolar değerinde mal ihraç etmişti; bunların çoğu ham maddeler ve tarım ürünleriydi. Ukrayna hükümetinin paylaştığı verilere göre, aynı yıl Çin’den ithal edilen ürünlerin değeri yaklaşık 11 milyar dolar değerindeydi.



Ukrayna’nın Çin’in Rusya’ya silah tedarik ettiği iddiaları ise iki ülke arasında gerilime sebep oldu. Zelenski, dün başkent Kiev’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetinin Çinli firmaların Rusya’ya ağır silah ve barut tedarik ettiğine dair kanıtlarının olduğunu ve bazı Çinli kuruluşların Rusya topraklarında silah ürettiğini söylemişti. Zelenski bu iddialarına dair kanıt sunmazken, Çin Dışişleri Bakanlığı iddialara bugün yanıt verdi.



Çin devlet yayınlarından Global Times’ın aktardığına göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “Çin, temelsiz suçlamalara ve siyasi manipülasyona kesinlikle karşı çıkmaktadır” diye konuştu. Sözcü, Kiev yönetiminin Pekin’in “çatışmanın taraflarından hiçbirine ölümcül silah sağlamadığının ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatına da sıkı bir kontrol uyguladığının farkında olduğunu” belirtti.



Lin, “Ukrayna bunun farkında ve Rusya’nın ithal silahlarındaki çoğu parçanın ABD ve diğer Batılı ülkelerden geldiğini kamuoyu önünde ifade etmiş durumdalar” dedi.

