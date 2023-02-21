Çin: Ukrayna krizinde bazı ülkeler yangına körükle gitmeye son vermeli

Pekin'de düzenlenen Lanting Forumu'nda konuşan Bakan Çin, ülkesinin, sorunun çözümünde diyaloğun ve müzakerelerin teşvik edilmesi, tüm tarafların kaygılarına yanıt verecek bir ortak güvenlik anlayışını geliştirilmesi için uluslararası toplumla birlikte çaba göstereceğini kaydetti.



Ukrayna sorununda Avrupa'ya kalıcı barış getirecek siyasi çözüme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Çin, ABD'yi ima ederek "Bazı ülkeleri, yangına körükle gitmeye son vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.



Bakan Çin, dünyada düzensizliğin ve çatışma riskinin giderek arttığına işaret ederek, "Barışsever ülkeler, mevcut düşmanlıklara en kısa sürede son vermek için çaba göstermeli." değerlendirmesinde bulundu.



KÜRESEL GÜVENLİK GİRİŞİMİ İÇİN KAVRAM BELGESİ

Bakan Çin, forumda ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortaya attığı "Küresel Güvenlik Girişimi" (GSC) fikrini detaylandıran bir "kavram belgesini" yayımladıklarını duyurdu.



Belgede, günün dünyasının tarihte görülmeyen değişimlere tanıklık ettiği ve güvenlik alanında çok sayıda riskin ve zorlukların belirdiği kaydedilerek kalkınma, barış ve güvenliğin aynı anda sürdürülebilmesi için "bütünleşik güvenlik" anlayışına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.



ABD'DEN "RUSYA'YA DESTEK" UYARISI

Çinli bakanın sözleri, ABD'nin, Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiğini iddia ederek Pekin'e böyle bir adımının "ciddi sonuçları" olacağı uyarısını yapmasının ardından geldi.