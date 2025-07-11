Çin ve ABD dışişleri bakanlarından ilk yüz yüze görüşme

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Malezya'da ilk kez bir araya geldiği bildirildi.



Çin merkezli CCTV haberine göre, Vang ve Rubio, Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya geldi.



İki bakanın görüşmede, ABD ve Çin arasındaki gümrük vergileri, ticaret ve teknoloji kısıtlamaları, Ukrayna, Tayvan ve Güney Çin Denizi gibi küresel konuları ele alması bekleniyordu.



Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve gelmesi sonrası iki ülkenin dışişleri bakanları arasında ilk yüz yüze görüşme olarak kayda geçti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çinli mevkidaşı ile "çok yapıcı bir toplantı" yaptıklarını söyledi. Bazı meseleler üzerine çalışmak durumunda olacaklarının açık olduğunu anlatan Rubio, "ABD ve Çin'in ilişkileri olması gerekiyor, iletişimde bulunmaları gerekiyor" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir araya gelmesinin yüksek bir olasılık olduğunu söyleyen Rubio, tarih konusunu görüşmediklerini aktardı.