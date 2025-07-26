Çin ve ABD gölgesinde sınır çatışması: Hangi ordu daha güçlü?

Tayland ve Kamboçya arasında onlarca yıl öncesine dayanan sınır anlaşmazlığı, yeniden alevlenen çatışmalarla bölgeyi gerilimin eşiğine getirdi. Perşembe günü başlayan ve Cumartesi günü de devam eden çatışmalarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüze yakın kişinin yaralandığı ve 150 binden fazla sivilin tahliye edildiği bildirildi.



Çatışmalar, Fransa’nın bir asırdan fazla süre önce çizdiği sınırların yarattığı tarihsel gerilimi yeniden gündeme taşırken, sahada karşı karşıya gelen iki ülke ordusu yalnızca coğrafi değil, küresel ittifaklar açısından da farklı saflarda duruyor.

ASKERİ DENGEDE TAYLAND ÖNDE



CNN International'da yer alan habere göre Tayland, hem insan gücü hem de teknolojik donanım açısından Kamboçya’dan çok daha güçlü bir orduya sahip. 361 bin aktif görevli personeli bulunan Tayland ordusu, hava kuvvetleri dahil olmak üzere Güneydoğu Asya’nın en donanımlı askeri yapılarından biri olarak gösteriliyor.

Kamboçya’nın ise bu alanda sınırlı imkanlara sahip olduğu ve muharebe kabiliyetine sahip bir hava kuvveti dahi bulunmadığı belirtiliyor.

Lowy Enstitüsü’nün 2024 Asya Güç Endeksi’ne göre Tayland, bölgedeki güçler arasında 10. sıradayken, Kamboçya 23. sırada yer alıyor. Askeri envanterdeki uçurum da dikkat çekici: Tayland’ın elinde modern İsveç yapımı Gripen savaş uçakları, ABD yapımı F-16’lar, Cobra helikopterleri ve yüzlerce topçu sistemi bulunuyor. Kamboçya ise çoğu eski Sovyet ve Çin yapımı ekipmanlara sahip.

İTTİFAKLAR FARKLI, GERİLİM KÜRESEL



Tayland, ABD’nin NATO dışı en önemli müttefiklerinden biri olarak kabul ediliyor. İki ülke, onlarca yıldır süren Cobra Gold askeri tatbikatları ve silah anlaşmalarıyla yakın iş birliği içinde. CIA kayıtlarına göre Tayland, 1932’den bu yana 20 askeri darbeye sahne oldu ve ordu, ülkede siyasi gücünü korumayı sürdürüyor.



Kamboçya ise savunma politikalarında Çin ile yakın ilişkiler kurmuş durumda. Çin, Tayland Körfezi’ndeki Ream Deniz Üssü’nde stratejik bir deniz varlığı oluştururken, Kamboçya ordusuna da askeri ekipman ve eğitim desteği sağlıyor. İki ülke Mayıs ayında bugüne kadar yapılmış en büyük “Altın Ejderha” ortak tatbikatını gerçekleştirdi.

SIRADA NE VAR?

Askeri analistler, Tayland’ın hava ve uzun menzilli silah gücünü kullanarak çatışmada üstünlük kurabileceğini belirtiyor. Ancak tartışmalı bölgenin büyük kısmı Kamboçya’nın kontrolündeki alanlara bitişik olduğu için arazi avantajı Kamboçya’dan yana olabilir.



ABD Pasifik Komutanlığı’nın eski operasyon direktörlerinden Carl Schuster, “Tayland ordusu sayıca ve nitelik olarak üstün olabilir; ancak Kamboçya’nın elindeki toprak ve hazırlıklı savunma hattı, dengeleri sahada zorlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.



Uzmanlar, her iki tarafın da dış destekle hareket ettiği bu çatışma ortamında, gerilimin sadece yerel değil, küresel sonuçlar doğurabilecek bir nitelik taşıdığına dikkat çekiyor.

