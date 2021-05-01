Çin ve Nepal askeri heyetlerinden virüs gölgesinde görüşme

NTV 01.05.2021 - 08:46
Çin ve Nepal'in askeri heyetleri, iki ülkeyi birbirine bağlayan Rasuwa'daki Miteri Köprüsü'nde görüştü.
Yetkililerin gündeminde Nepal'in virüse karşı sınırda alacağı önlemler vardı. Heyet üyeleri görüşmede koruyucu kıyafetleri giydi ve fiziki mesafeye özen gösterdi.
Nepal'de gazetecilik yapan Anil Giri, sosyal medya hesabından görüşmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin fotoğrafları paylaştı. Sosyal medyada askeri heyetlerin görüşmesi gerçekdışı olarak yorumlandı.
यस्ता दिनपनि आए बरै।— अनिल गिरी (@anilkathmandu) April 30, 2021
नेपाल र चीनका प्रशासन तथा सुरक्षा प्रमुखहरु पिपिई लगाएर नेपाल–चीन जोडने रसुवाको मितेरी पुलमा बसेर छलफल गर्दै। pic.twitter.com/TbmokGFF3S
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