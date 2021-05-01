Çin ve Nepal askeri heyetlerinden virüs gölgesinde görüşme

Corona virüsle mücadele sürerken Çin ve Nepal askeri heyetlerinin görüşmesi alınan sıkı virüs tedbirleriyle gündem oldu.

NTV 01.05.2021 - 08:46

Çin ve Nepal askeri heyetlerinden virüs gölgesinde görüşme

Çin ve Nepal'in askeri heyetleri, iki ülkeyi  birbirine bağlayan Rasuwa'daki Miteri Köprüsü'nde görüştü.

Yetkililerin gündeminde Nepal'in virüse karşı sınırda alacağı önlemler vardı. Heyet üyeleri görüşmede koruyucu kıyafetleri giydi ve fiziki mesafeye özen gösterdi.

Nepal'de gazetecilik yapan Anil Giri, sosyal medya hesabından görüşmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin fotoğrafları paylaştı. Sosyal medyada askeri heyetlerin görüşmesi gerçekdışı olarak yorumlandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

İSRAİL'DE BAYRAMDA FAİCA

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...