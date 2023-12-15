Çin ve Rus uçakları Japonya yakınlarında birlikte uçtu

Bakanlık açıklamasına göre, Çin'e ait 2 adet H-6 tipi ve Rusya'ya ait 2 adet Tu-95 tipi uçaklar, Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinde ortak uçuş yaptı.



Açıklamada, uçakların, Doğu Çin Denizi yönüne doğru seyrettiği ve Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin (ASDF) önleme uçuşu için havalandığı kaydedildi.



Japonya'da İsrail protestosu: Soykırıma son verin Haberi Görüntüle Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, Japonya ulusal hava sahasını ihlal etmediği aktarıldı.



Japonya hükümetinin, "ortak uçuşa yönelik taşıdığı derin endişelerin", Pekin ve Moskova yönetimlerine diplomatik yollarla iletildiği belirtildi.



Resmi Kyodo ajansı, Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, en son Haziran 2023'te ortak uçuş yaptığını hatırlattı.