Çin ve Rusya liderleri Ukrayna sorununun çözümünü görüştü

Çin'in Ukrayna krizine ilişkin bir tutum belgesi yayımladığını, krizin siyasi çözümünden yana olduğunu, Soğuk Savaş mantığını ve tek taraflı yaptırımları reddettiğini vurgulayan Şi, ülkesinin sorunun siyasi çözümünü teşvik etmek için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğinin altını çizdi.



Rus lider Putin de Çin'in Ukrayna sorununda tutarlı şekilde tarafsız, nesnel ve dengeli bir tutum takındığını, uluslararası sorunlarda eşitlik ve adaleti savunduğunu belirterek Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin tutum belgesini dikkatle incelediklerini, bu konuda yapıcı rol oynamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.



ABD'DEN UYARI

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, olası bir ateşkes çağrısına ilişkin, "Dünya, Rusya'nın Çin'in veya başka bir ülkenin desteğiyle savaşı kendi koşullarına göre durduracak bir taktik hamlesine aldanmamalı. Pekin ve Moskova, Ukrayna'nın önerdiği barış planı üzerinde çalışmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.



ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de dünyanın ve Çin'in komşularının görüşmeyi yakından izlediğini belirterek "Devlet Başkanı Şi'ye, Rus mevkidaşı Putin'e Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda telkinde bulunması çağrısı yapıyoruz." demişti.

