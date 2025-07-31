Çin ve Rusya'dan yeni tatbikat: Japonya "yakından takip edecek"

"Joint Sea 2025" adlı tatbikat, Rusya’nın Japonya’nın batı kıyısına karşılık gelen Vladivostok kenti açıklarında, hava ve deniz sahasında yapılacak.



Geçen yıl Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat, bu kez Japonya’ya oldukça yakın bir bölgede düzenlenecek. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, bu faaliyetlerin yıllık iş birliği planı çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, “Hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz ve mevcut uluslararası ya da bölgesel gelişmelerle doğrudan ilgili değil” dedi.



Çin ile Rusya son yıllarda ekonomik ve askeri ilişkilerini derinleştirirken, bu iş birliği özellikle Batı’nın Ukrayna işgali nedeniyle Moskova’ya uyguladığı yaptırımlar karşısında daha da önem kazandı. Çin, Rusya'nın en büyük ekonomik destekçisi konumuna gelirken, Batılı liderler Pekin’den Moskova üzerindeki nüfuzunu kullanarak savaşı sona erdirmesi yönünde baskı yapmaya devam ediyor. Ancak Çin tarafında bu yönde bir sinyal henüz verilmiş değil.



JAPONYA TEPKİLİ

Japonya Savunma Bakanlığı, bu ay yayımladığı yıllık savunma raporunda Çin’in Rusya ile artan askeri yakınlaşmasının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu ifade etmişti. Japonya, Vladivostok açıklarında yapılacak tatbikatı yakından takip ediyor.



Zhang Xiaogang, düzenlediği aylık basın toplantısında, ABD Hava Kuvvetleri’nin Japonya ve diğer müttefik ülkelerle birlikte Pasifik’te gerçekleştirdiği "Resolute Force Pacific" tatbikatına da tepki gösterdi. Söz konusu tatbikat, ABD’nin bölgedeki şimdiye kadarki en büyük acil müdahale tatbikatı olarak tanımlanıyor.



Zhang, “ABD, Asya-Pasifik bölgesinde pervasızca güç gösterisi yapıyor. Askeri tatbikatları, diğer ülkeleri tehdit etmek ve bölgesel barış ile istikrarı baltalamak için bahane olarak kullanıyor” ifadelerini kullandı.