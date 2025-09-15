Çin ve Rusya'yı vurabilecek menzilde: ABD, Typhon'ları ilk kez sergiledi

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'da, orta menzilli Typhon füze sistemini ilk kez sergiledi.

İki ülke, bu hamleyle Çin'in "istikrarı bozucu olarak" kınadığı silahları kullanma konusundaki artan istekliliğini vurguladı.

Çin'in doğu kıyılarını veya Rusya'nın bazı bölgelerini Japonya'dan vurabilecek menzile sahip Tomahawk seyir füzelerini ateşleyebilen kara tabanlı fırlatıcı, yıllık "Resolute Dragon" tatbikatında yer alacak. İki hafta boyunca sürecek tatbikata, 20 bin Japon ve ABD askeri ile savaş gemileri ve füze bataryaları katılacak.

Füze sistemini işleten görev gücünün komutanı Albay Wade Germann, Iwakuni Deniz Piyade Hava Üssü'nde fırlatıcı önünde yaptığı açıklamada, “Birden fazla sistem ve farklı türde mühimmat kullanarak düşmana ikilemler yaratabilir” dedi. “Hızlı bir şekilde konuşlandırılabilmesi, gerektiğinde onu hızla ileri pozisyona getirmemizi sağlıyor” diyen Albay Germann, Typhon'un tatbikattan sonra Japonya'dan ayrılacağını da sözlerine ekledi. Birimin bundan sonra nereye gideceği veya Japonya'ya geri dönüp dönmeyeceği konusunda ise açıklama yapmaktan kaçındı.

MOSKOVA SERT ELEŞTİRDİ

Sistemin Japonya'da tanıtımı, Nisan 2024'te Filipinler'de konuşlandırılmasının ardından gerçekleşti. Bu hamle, ABD'yi silahlanma yarışını körüklemekle suçlayan Pekin ve Moskova'dan sert eleştiriler aldı.

Askeri analistler, ABD'nin bu yıl Avustralya'da da canlı ateş tatbikatları yaptığını, ancak Çin'e daha yakın olan Japonya'daki varlığının daha güçlü bir tepkiyi tetikleyebileceğini söylüyor.Japonya Stratejik Araştırmalar Forumu araştırma görevlisi ve Japon ordusuyla birlikte çalışmış emekli ABD Deniz Piyade Albay Grant Newsham, “Geçmişte, bu konuşlandırmalar Çin'in tepkisinden korkan Washington ve Tokyo bürokratları tarafından reddedilirdi. Bunun beş yıl öncesine göre artık daha az sorun teşkil ettiğini görebilirsiniz” diye konuştu.