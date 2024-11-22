Çin, vizesiz seyahat uygulama alanını genişletti

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’in vizesiz seyahat uygulama alanının genişletildiği kaydedildi.

Açıklamada, vizesiz seyahat uygulamasının 30 Kasım 2024 tarihinden 31 Aralık 2025’e kadar Japonya, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Karadağ ve diğer ülkeleri kapsayacağı belirtildi.

Ayrıca, bu kapsamda 38 ülkenin vatandaşları için vizesiz kalış süresi de 15 günden 30 güne uzatılacak.

Çin, daha önce de turizm ve ticareti canlandırmak için Güney Kore ve bazı Avrupa ülkeleri için vizesiz seyahat edilmesini kolaylaştıran düzenlemeler yapmıştı.