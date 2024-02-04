Çin yapay zeka tarafından kontrol edilen ilk ticari hiper uydusunu fırlattı

Çin, dünyada yapay zeka teknolojisiyle çalışan ilk ticari "hiper uydu"sunu yörüngeye yolladı.

Çin yapay zeka tarafından kontrol edilen ilk ticari hiper uydusunu fırlattı

 Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, "Xingshidai-18" (Rongpiao) adlı uydu, Smart Dragon-3 (SD-3) roketiyle, Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi tarafından, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Yangciang şehri açıklarından yerel saatle 11.06'da fırlatıldı.

Mısır'ın NExSat-1 uydusunu da taşıyan söz konusu roket, yörüngeye yollandı.

Guoxing Havacılık ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen "Xingshidai-18" uydusu, dünyanın yörüngesine yollanan ilk yapay zeka ile çalışan ticari uydu oldu.

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