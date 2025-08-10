Çin yapımı oyuncak gerçek silah çıktı: Polis satışının yasaklanmasını istedi
Japonya’da atari salonlarında ödül olarak verilen “oyuncak tabancaların" gerçek silah kadar tehlikeli olduğu belirlendi. Polis, 16 bin adet tabancayı toplamak için harekete geçti. İnternette satışta olan bazı modeller Türkiye’de de bulunabiliyor.
Japonya'da atari salonlarındaki oyunlarda ödül olarak dağıtılan “oyuncak” tabancaların, gerçeği kadar ölümcül olduğu ortaya çıktı.
The Asahi Shimbun'un haberine göre, Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, Çin yapımı bu "oyuncakların" 16 bin adedini bulmak ve geri toplamak için çalışmalara başladı.
Bu tabancalara sahip olmak ülkenin kılıç ve ateşli silah kontrol yasasını ihlal ediyor. 17 Temmuz’da yapılan kamuoyu çağrısında, elinde bu tabancalardan bulunan herkesin en yakın polis karakoluna teslim etmesi istendi.
"12 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN" YAZIYOR
Ulusal Polis Teşkilatı’na göre, ürünlerin üzerinde “12 yaş ve üzeri” ibaresi yer alıyor ve sekiz plastik mermi ile birlikte satılıyor.
Ancak adli inceleme, bu tabancaların, gerçek mermi atabilen ateşli silahlarla aynı iç yapıya sahip olduğunu ve Japonya’nın ateşli silah yasaları kapsamında düzenlenen tabancalarla eşdeğer ateş gücü taşıdığını ortaya koydu.
TÜRKİYE'YE DE SATIŞ YAPILIYOR
Tedarik zincirine ilişkin araştırma, bir Japon ithalatçının yaklaşık 15 bin 800 adet ürünü pençe oyunlarında ödül olarak kullanılmak üzere ülkeye soktuğunu ortaya çıkardı.
Tabancalar daha sonra 31 eyaletteki 78 perakendeciye dağıtıldı. 16 Temmuz itibarıyla yaklaşık 450’si toplandı ancak kalanların hala dolaşımda olduğu düşünülüyor.
Ayrıca yetkililer, çevrim içi alışveriş platformlarında satılan benzer şekilde tehlikeli 16 farklı “oyuncak” tabanca modelini daha tespit etti. Bunlar arasında Türkiye'de de satışta olanları var.
JAPONYA'DA SİLAH BULUNDURMAK YASAK
Japonya’da tabanca bulundurmak sıkı şekilde düzenlenmiş olup, prensipte yasaktır. İzinsiz bulundurmak, gözaltı ve cezai yaptırımla sonuçlanabilir.
Polis, bu cihazların gerçek tabancalarla aynı ölümcül güce sahip olduğunu belirtti. Söz konusu ürünler, Japonya’da alışveriş merkezleri ve oyun salonlarında yaygın olarak bulunan oyun makinelerinde ödül olarak dağıtılıyordu.
