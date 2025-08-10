Çin yapımı oyuncak gerçek silah çıktı: Polis satışının yasaklanmasını istedi

Japonya'da atari salonlarındaki oyunlarda ödül olarak dağıtılan “oyuncak” tabancaların, gerçeği kadar ölümcül olduğu ortaya çıktı.

The Asahi Shimbun'un haberine göre, Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, Çin yapımı bu "oyuncakların" 16 bin adedini bulmak ve geri toplamak için çalışmalara başladı.

Bu tabancalara sahip olmak ülkenin kılıç ve ateşli silah kontrol yasasını ihlal ediyor. 17 Temmuz’da yapılan kamuoyu çağrısında, elinde bu tabancalardan bulunan herkesin en yakın polis karakoluna teslim etmesi istendi.

"12 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN" YAZIYOR

Ulusal Polis Teşkilatı’na göre, ürünlerin üzerinde “12 yaş ve üzeri” ibaresi yer alıyor ve sekiz plastik mermi ile birlikte satılıyor.

Ancak adli inceleme, bu tabancaların, gerçek mermi atabilen ateşli silahlarla aynı iç yapıya sahip olduğunu ve Japonya’nın ateşli silah yasaları kapsamında düzenlenen tabancalarla eşdeğer ateş gücü taşıdığını ortaya koydu.