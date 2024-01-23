Çin, yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

Uydular, "Licien-1 Y3" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.



5 uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen üçüncü taşıma görevi oldu.



Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Pekin Congkı Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan bir fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 2 ila 8 ton arası yük taşıyabiliyor.



YILIN İLK AYINDA 9 UYDU FIRLATTI



Çin, 2024'ün ilk ayı henüz bitmemişken, toplamda 9 adet uydu fırlattı.

6 Ocak tarihinde Tienmu-1 uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya göndermişti.



Adı Çincede "Gök Ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının parçası olan ilk iki uydu 9 Ocak 2023'te, dört uydudan oluşan gruplardan ilki 22 Mart 2023'te, ikincisi 20 Temmuz 2023'te, üçüncüsü 25 Aralık 2023'te ve dördüncüsü 27 Aralık 2023'te fırlatılmıştı.