Çin, "yeniden kullanılabilir" uzay aracını üçüncü kez test ediyor

"Tekrar Kullanım Test Uzay Aracı" olarak anılan, proje detayları gizli tutulan aracın bir uzay uçağı mı yoksa mekik özellikli bir uzay kapsülü mü olduğu bilinmiyor.



Öte yandan Çin'in ABD Uzay Gücü tarafından geliştirilen "X-37B"e benzer bir yörünge altı uzay uçağını da test ettiği biliniyor.



Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) tarafından geliştirilen ve adının "Şınlong" (Kutsal Ejderha) olduğu iddia edilen uzay uçağının ilk test uçuşu Temmuz 2021'de yapılmıştı. Aynı modelin yeniden kullanılabilir özellikteki bir versiyonu ise Ağustos 2022'de uzaya yollanmıştı.



Çin'in yeniden kullanılabilir özellikteki uzay araçlarında önemli ilerleme kaydettiği gözleniyor.



Yörünge altı uçaklarının, taşıyıcı roketler ve uzay mekiklerine kıyasla daha kısa hazırlık süresinde yörüngeye erişin imkanı sağladığından uzay çalışmalarında esneklik sağlaması bekleniyor.



Uzay turizmi, personel ve kargo taşıma, uydu konuşlandırma ve acil kurtarma görevlerinde kullanılması planlanan uçakların ayrıca düşük maliyetle kıtalararası hızlı ulaşım için de kullanılabileceği öngörülüyor.