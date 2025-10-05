Çin, yılın 21. tayfunu Matmo'yu bekliyor

Çin’in Guangdong, Haynan ve Yünnan eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi kıyıları Pasifik'te 2025’in 21. tayfunu olarak 2 Ekim’den bu yana büyüyerek yol alan Matmo’ya hazırlanıyor.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Su Kaynakları Bakanlığı, ülkenin güney ve güney batısı için 4. seviye sel kontrol uyarısı yayımladı. Tayfunun yol açacağı yoğun yağışların nehirlerdeki su seviyesini tehlikeli şekilde yükseltebileceği uyarısı yapan bakanlık, olası sellere karşı önlem alınmasını istedi.

HAVALİMANI, OKULLAR, İŞYERLERİ KAPATILDI

Ulusal Meteoroloji Merkezi, Matmo tayfununun pazar sabahtan itibaren Çin kıyılarında etkili olmasının beklendiğini duyururken, ülkenin önde gelen turizm beldesi Haynan Adası'nda tedbirler artırıldı. Adadaki Meylan Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçak seferleri iptal edildi, okulların ve iş yerlerinin kapatılacağı, toplu taşıma ve inşaat faaliyetlerine ara verilmesi kararı alındı.



2025'İN 21'İNCİ TAYFUNU

Adı, Guam yerlilerinin Chamorro dilinde "ağır yağmur" anlamına gelen Matmo tayfunu, Pasifik'te 2025 tayfun sezonunun 21. şiddetli fırtınası olarak kayıtlara geçti. Tayfunun hızı saatte 120 kilometreyi buluyor.