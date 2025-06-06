Cinayetin gizemi 700 yıl sonra çözüldü

İngiltere’nin başkenti Londra’da 1337 yılında yaşanan ve bir rahibin öldürüldüğü cinayetin gizemi, bundan yaklaşık 7 yüzyıl sonra çözülmüş olabilir. Ortaçağ’da işlenen cinayetler üzerine çalışan bir tarihçi, John Ford isimli rahibin bıçaklanmasının arkasında, eski sevgilisinin intikamının olabileceğini söyledi.



CİNAYETİN HANGİ SAİKLE İŞLENDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ



The Guardian gazetesinin haberine göre, olay, bundan yaklaşık 700 yıl önce, St Paul Katedrali’nin gölgesindeki kalabalık bir sokakta yaşandı. John Ford, burada bıçaklanarak öldürüldü.



4 Mayıs’ta akşamüstü yaşanan cinayette üç fail yer almış, biri rahibin boğazını kesmiş, diğer iki saldırgan ise adamı karnından bıçaklamıştı. Cinayetin gündüz gözü denebilecek bir saatte kamusal bir alanda işlenmesi ise birilerinin kurbanı “kamuoyuna ibret” için mi öldürdüğü sorusurunu beraberinde getirmişti.



Başlatılan soruşturma sonucunda cinayeti işleyenlerin kimlikleri tespit edildi, cinayet emrini kimi verdiği de bulundu. Ela FitzPayne isimli kadın, iddiaya göre, cinayet emrini vermişti. FitzPayne, varlıklı bir soyluydu ve kadının eşi, öldürülen rahibi Dorset’deki köy kilisesinde görevlendirmişti.

Fakat cinayetin hangi saikle işlendiği bulunamamış, olayla ilgili bir izahat getirilmemişti. Cinayetle ilgili hüküm giyen tek ki de FitzPayne’in eski bir çalışanı olmuştu. Cinayetten yaklaşık 700 yıl sonra Cambridge Üniversitesi’nden bir akademisyenin ortaya çıkardığı belgelerin ise şimdi olası saiki ortaya koyduğu düşünülüyor.



FORD MUHBİR MİYDİ?



Üniversitenin Suç Bilimi Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Manuel Eisner’e göre, kayıtlar, cinayetin, esasında soylu kadın tarafından emri verilen ve eski sevgilisini hedef alan bir “intikam” cinayeti olduğuna işaret ediyor. Tarihçiye göre, rahip, aynı zamanda kadının Benedictine manastırına yapılan bir baskın sırasındaki suç ortağıydı.



Akademisyenin bulduğu bir mektup, FitzPayne'in aralarında Ford'un da olduğu kişilerle birden fazla kez “zina” eyleminde bulunması dolayısıyla Canterbury başpiskoposuna ihbar edildiğini ve yıllarca aşağılayıcı bir kefaret ödemesinin emredildiğini ortaya koydu. Kadın ise bu emri açıkça görmezden geldi. Eisner’in değerlendirmesine göre, belge, Ford'un muhbir olduğunu, cinayetin de onun intikamı olduğunu gösteriyordu. Eisner, rahibin “mafya tarzı bir suikastla” öldürüldüğünü de sözlerine ekledi.



Ford’un vakası, Eisner’in “Orta Çağ Cinayet Haritaları” adını verdiği çevrimiçi kaynağında yer verdiği, 14’üncü yüzyılda Londra, York ve Oxford’da yaşanmış yüzlerce cinayetten biri. O dönemde işlenen cinayetlerin yerleriyle bugünü karşılaştıran akademisyen, değişen tek şeyin bugün cinayetlerin daha çok “dezavantajlı” mahallelerde yaşandığını, Ortaçağ’da ise zengin mahallelerde daha çok cinayet işlendiğini anlattı.

