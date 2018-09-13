Çin’in en yüksek ve en uzun üst geçidi tamamlandı.



Vuhan şehrinde 7 binanın birbirine köprüyle bağlandığı “Donghu Yeni Teknoloji Geliştirme Alanı”nın son koridoru monte edildi.

Toplam 10 bin tondan fazla olan 20 çelik koridordan oluşan üst geçidin en uzun koridoru 76,5 metre. Çelik koridorun kaldırılıp monte edilmesi mühendislerin 369 saatine mal oldu.

8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANABİLİR



Mühendisler üst geçidin, ağaçları kökünden sökecek kadar güçlü olan 8 büyüklüğündeki depremlere bile dayanabileceğini açıkladılar.



Öte yandan, üst geçide yapılan özel bir sistemle yağmur suları toplanarak temizlikte ve sulamada kullanılacak. Binanın 2019 yılının Haziran ayında açılması planlanıyor.