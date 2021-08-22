Çin'de 3. çocuk yasası kabul edildi

Pekin yönetimi nüfus artışını kontrol etmek için uyguladığı tek çocuk politikasını rafa kaldırdı. Ülkede ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliği kabul edildi..

NTV Haber 22.08.2021 - 12:30

Çin'de 3. çocuk yasası kabul edildi

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Nüfus ve Aile Planlama Yasası'nda yapılan değişiklik, Ulusal Halk Kongresinin Daimi Komitesi tarafından kabul edildi. Yasa değişikliği, Devlet Başkanı Şi Cinping'in onaylamasının ardından yürürlüğe girecek.

Ülkenin ana siyasi karar organı olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu, 31 Mayıs'ta yaptığı toplantıda, "3'üncü çocuğa sahip olmak isteyen çiftleri destekleme" kararı almıştı.

Yasa değişikliği, Pekin yönetiminin 1980'de nüfus artışını kontrol etme amacıyla benimsediği "tek çocuk" politikasından dönüşe işaret ediyor.

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