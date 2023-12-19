Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem: 8 can kaybı

Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.



Depremin merkez üssünün Gansu eyaletinin Linxia Çıngguancın şehri olduğu kaydedildi.



Xinhua ajansının haberine göre, yerel yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Artçı depremlerin sürdüğü aktarıldı.



Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 6,1 olarak duyurdu.