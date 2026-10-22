Çin'de 7 büyüklüğünde deprem

Çin 'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), depremin perşembe günü yerel saatle 22.33'te (TSİ 17.33) kaydedildiğini açıkladı.

Depremin merkez üssünün Tibet'in kuzeyindeki Nagqu kentinin yüksek rakımlı bir ilçesi olduğu, sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Merkez üssüne 5 kilometrelik mesafedeki bölgenin ortalama rakımının 4 bin 864 metre olduğu belirtildi.

OCAK 2024'TEN BU YANA EN ŞİDDETLİ DEPREM

CENC'nin açıklamasına göre deprem, Çin'de Ocak 2024'ten bu yana kaydedilen en şiddetli sarsıntı oldu.

Depremin merkez üssünün Tibet'in başkenti Lhasa'ya yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta olduğu ve sarsıntının bölgede güçlü şekilde hissedildiği aktarıldı.

Depremin ardından can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2010'DA BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Depremin meydana geldiği bölgeye yaklaşık 280 kilometre uzaklıktaki komşu Qinghai eyaletinin Yushu kentinde, 2010 yılında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Söz konusu depremde en az 2 bin 698 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 300 kişi ise kaybolmuştu.