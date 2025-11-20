Çin'de akademi skandalı: Sahte özgeçmişle "baş bilim insanı" olmuş

Çin’de Jiangsu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (JUST), “ciddi akademik sahtecilik” ve devlet araştırma fonlarının usulsüz kullanımı iddiaları nedeniyle baş bilim insanı Guo Wei’yi görevden aldı. Üniversite, soruşturmanın polis tarafından devralındığını doğruladı. Guo’nun akademik profili internetten silinirken kampüsten de Eylül ayında uzaklaştırıldığı bildirildi.

“DONANMA PROJELERİNİN YILDIZI” GİBİ GÖSTERİLDİ

JUST, Çin’in gemi mühendisliği ve derin deniz teknolojisine katkı sunmak amacıyla 1953’te kurulmuştu. Guo ise yıllar boyunca “yükselen bir bilim yıldızı” olarak tanıtıldı. Ekibinin, eksi 250 dereceye dayanabilen titanyum alaşımı geliştirdiği ve bu malzemenin yedi derin deniz araştırma aracında kullanıldığı öne sürülmüştü. Guo, ayrıca Çin’in Jiaolong denizaltısı ve ay programı gibi projelerde görev aldığını iddia etmişti.

ÖZGEÇMİŞİ SAHTE ÇIKTI

Ancak Guo'nun “Shaanxi’nin 1994 birincisi” olduğu iddiası yalanlandı, eğitim aldığı üniversitelerdeki tarih uyumsuzlukları ortaya çıktı, üyesi olduğunu söylediği Alman Ulusal Akademisi Leopoldina’da adının bulunmadığı tespit edildi, yayınladığını iddia ettiği Nature Materials makalesinin mevcut olmadığı görüldü, çeşitli malzeme şirketleri kurduğu ve bunların bazılarının ruhsat kaybettiği ortaya çıktı.

İddiaların, Guo’nun bu yıl Çin Bilimler Akademisi üyeliğine başvurması sırasında ortaya çıktığı ileri sürülüyor.

NASIL FARK EDİLMEDİ?

Skandal, Çin’in araştırma kurumlarındaki işe alım ve denetim süreçlerine yönelik tepkiyi artırdı. Bir araştırmacı “Üniversite nasıl olur da iki yıl boyunca sahte bir CV’ye inanır?” diyerek eleştiride bulundu. Sosyal medyada ise basit bir arka plan kontrolünün bile skandalı önleyebileceği yorumları yapıldı.

Üniversite ve yetkililer soruşturma tamamlanana kadar ek açıklama yapmayı reddetti.