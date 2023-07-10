Çin'de aşırı sıcaklar "açık alanda çalışma yasağını" getirdi

Turuncu alarmda işverenlerin açık alanda çalışmayı mümkün olduğunca kısıtlaması gerekirken, bölgede kuryeler, restoranlar ve perakendeciler çalışmaya devam ediyor.



Çin'in başkenti Pekin'de 6 Temmuz'da kırmızı alarm verilmiş, çalışanların açık alanda yaptıkları işleri durdurmaları talep edilmişti.



ÜLKEDE AŞIRI SICAKLAR DEVAM EDİYOR



Başkent Pekin’de sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrederken, iki kişi sıcaklık çarpmasından hayatını kaybetti.



Bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak için yer altı sığınaklarına taşındı.



Tarım Bakanlığı, aşırı sıcakların pirinç hasadını etkileyebileceğini, mahsulün erken olgunlaşmasını önlemek için tarlaların sulanması gerektiğini açıkladı.



SEL SONRASI MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASINDA 7 KİŞİ KAYBOLDU



Ülkenin kuzeyinde aşırı sıcak ve kuraklık yaşanırken, güneyi ise sel felaketleriyle mücadele ediyor.



​​​​​​​Arama kurtarma ekipleri, Hubei eyaletinde yaşanan toprak kaymasında inşaat alanında kaybolan 7 kişiyi aramaya devam ediyor.