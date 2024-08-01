Çin'de aşırı yağış can aldı: 30 kişi öldü, 35 kişi kayıp

Çin'in orta kesimlerinde Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise kayboldu. Çok sayıda ev hasar görürken bölgedeki birçok köyle iletişim kesildi.

Çin'de aşırı yağış can aldı: 30 kişi öldü, 35 kişi kayıp

devlet medyası, bu hafta başında ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağmurun ardından Çin'in orta kesimlerinde en az 30 kişinin öldüğünü ve 35 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Gaemi Tayfunu'ndan en çok etkilenen Zixing kentindeki sekiz kasabada yollar tekrar ulaşıma açıldı. Elektrik şebekesi ve iletişim hatları da temel olarak kullanılabilir durumda... İlk bulgular 30 kişinin öldüğünü ve 35 kişinin de kayıp olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

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