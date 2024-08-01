Çin'de aşırı yağış can aldı: 30 kişi öldü, 35 kişi kayıp

Çin devlet medyası, bu hafta başında ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağmurun ardından Çin'in orta kesimlerinde en az 30 kişinin öldüğünü ve 35 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.



Açıklamada, "Gaemi Tayfunu'ndan en çok etkilenen Zixing kentindeki sekiz kasabada yollar tekrar ulaşıma açıldı. Elektrik şebekesi ve iletişim hatları da temel olarak kullanılabilir durumda... İlk bulgular 30 kişinin öldüğünü ve 35 kişinin de kayıp olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

