Çin'de aşırı yağışlar toprak kaymasına yol açtı: 12 kişi öldü

Çin'de aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Devlet yayın kuruluşu CGTN'nin bildirdiğine göre, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde yağmurun tetiklediği toprak kayması nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Hengyang kentindeki Yuelin köyünü vuran heyelan, bir konutun bir kısmını yıktı.



Kurtarma ekipleri cansız bedenleri ve altı yaralıyı bularak hastaneye götürdü.



Ölümler, Çin'de perşembe günü karaya ulaştıktan sonra zayıflayarak tropik fırtınaya dönüşen Gaemi Tayfunu ile bağlantılı görünen ilk cankayıpları oldu.

Tayfun, Çin'e ulaşmadan önce Filipinler ve Tayvan'da muson yağmurlarını şiddetlendirerek toplam 44 kişinin ölümüne neden oldu.



Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde de geçen hafta etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açmıştı.

Sel, Shaanxi eyaletindeki Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsünün çökmesine neden oldu.



En az 20 aracın köprünün altından geçen Jinqian Nehri'ne düşmesi sonucu 15’e kişi hayatını kaybetti.