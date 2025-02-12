Çin'de askeri sır gerilimi: Orduyla ilgili içerik üretmek yasaklanıyor!

Çinli yetkililer, hassas askeri bilgiler üzerindeki denetimi sıkılaştırmak istiyor. Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile ilgili içeriklerin çevrimiçi yayınlanmasına ilişkin yeni kurallar getirildi.



Yönergeler hafta sonu Çin'in İnternet Düzenleme Kurumu, En Üst Düzey İstihbarat Teşkilatı ve Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığındaki Merkez Askeri Komisyonu da dahil olmak üzere 10 hükümet birimi tarafından ortaklaşa duyuruldu.

ASKERİ YAYINLARA SIKI DENETİM



Bu hareket, Çin yetkililerinin, ülkenin ABD ile rekabet etme çabası kapsamında ordusunu hızla modernize etmeye devam etmesiyle gizliliği sıkılaştırma yönündeki daha geniş çabalarının bir parçası.



Yeni kurallar, daha önce hassas donanımların görüntülerini paylaşan askeri meraklılara yönelik yayınları ve sosyal medya hesaplarını hedef alıyor.



Bunlar arasında aralık ayında Chengdu üzerinde uçuş sırasında çekilen Çin'in altıncı nesil savaş uçağı da yer alıyor.

HASSAS ASKERİ BİLGİLERİN YAYINLANMASI YASAK



30 maddelik yeni düzenlemelere göre, askeri temalı materyal üreticileri sıkı bir şekilde denetlenecek. İçeriklerini özel etiketlerle işaretlemeleri gerekecek ve Halk Kurtuluş Ordusu ve diğer savunmayla ilgili parti terimlerinin izinsiz kullanımı veya markalanması yasaklanacak.



Bu yapımcıların, askeri konuşlandırmalar ve eğitim, iletişim, örgütlenme, araştırma ve diğer hassas ayrıntılarla ilgili açıklanmamış bilgileri "üretmeleri, çoğaltmaları, yayınlamaları veya yaymaları" yasaklanacak.



Kurallar, orduya iftira atılmasını veya "depolitizasyon" yapılmasını (ya da Çin Komünist Partisi'nin silahlı kuvvetler üzerindeki mutlak kontrolünün vurgulanmasını) yasaklayan mevcut mevzuatı güçlendiriyor.