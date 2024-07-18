Çin’de AVM yangını: Can kaybı 16’ya yükseldi

Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 03.00’da sona eren kurtarma operasyonu kapsamında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 16’ya yükseldi.

Binadan 75 kişi kurtarılırken, içeride mahsur kalan herkesin çıkarıldığı ifade edildi.

