Çin’de AVM yangını: Can kaybı 16’ya yükseldi

Çin’in Sichuan eyaletinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Çin’de AVM yangını: Can kaybı 16’ya yükseldi

’de Sichuan eyaletindeki Zigong kentinde 14 katlı alışveriş merkezinde dün yerel saatle 18.00 sıralarında çıkan yangının ardından arama çalışmaları tamamlandı.

Çin’de AVM yangını: Can kaybı 16’ya yükseldi - 1

Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 03.00’da sona eren kurtarma operasyonu kapsamında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 16’ya yükseldi.

Binadan 75 kişi kurtarılırken, içeride mahsur kalan herkesin çıkarıldığı ifade edildi.

Çin’de AVM yangını: Can kaybı 16’ya yükseldi - 2

İlk incelemelere göre yangının inşaat çalışmalarından kaynaklandığı belirlendi.

’de dün çıkan yangında gökyüzü siyah bulutla kaplanmış, 300 itfaiyecinin müdahale ettiği 20.20 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Öne Çıkan Video

İki bardak nar suyuna bin 200 lira! Turiste parası iade edildi

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Parlamentosu'ndan yeni karar: "Filistin Devleti kurulmayacak"

İsrail Parlamentosu'ndan yeni karar: "Filistin Devleti kurulmayacak"

Tayvan krizi büyüyor: Çin, ABD ile nükleer silah görüşmelerini iptal etti

Tayvan krizi büyüyor: Çin, ABD ile nükleer silah görüşmelerini iptal etti

İş başvurusunda hamilelik testi isteyen şirketlere soruşturma

İş başvurusunda hamilelik testi isteyen şirketlere soruşturma

Meloni'nin boyuyla alay eden gazeteciye 5 bin euroluk ceza

Meloni'nin boyuyla alay eden gazeteciye 5 bin euroluk ceza

İsrailli aşırı sağcı bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrailli aşırı sağcı bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın

NASA'dan bir ilk: Uzayın derinliklerine hip-hop şarkısı gönderdi

NASA'dan bir ilk: Uzayın derinliklerine hip-hop şarkısı gönderdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...