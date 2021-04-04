Çin'de balıkçı teknesi battı: 12 ölü

Çin'in doğu kıyılarında bir balıkçı teknesi battı. Başlatılan  aramalarda 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi ise hala kayıp.

Anadolu Ajansı 04.04.2021 - 09:45 | Son Güncelleme : 04.04.2021 - 10:56

Çin'de balıkçı teknesi battı: 12 ölü

İlişkili Haberler

Gökçeada açıklarında batan teknedeki teğmenin cansız bedeni bulundu

Gökçeada açıklarında batan teknedeki teğmenin cansız bedeni bulundu

Kolombiya'da 2 yolcu teknesi çarpıştı: 14 ölü

Kolombiya'da 2 yolcu teknesi çarpıştı: 14 ölü

Çin'in doğusunda bir balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Deniz Arama Kurtarma Merkezinden yapılan açıklamada, Cıciang eyaletinde Cuciacien Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı belirtildi.

Batan teknedeki 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu kaydedilen açıklamada, 4 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.

Bölgede helikopter ve teknelerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

﻿ÇİN'DE ROBOTLAR DENİZE İNDİ (TEKNO HAYAT)

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...