Çin’de bekar erkeklere “flört kampı” desteği

Onlarca yıl boyunca devam eden “tek çocuk” politikası ve erkek çocukların kız çocuklara tercih edilmesi gibi geleneksel anlayışlar sebebiyle erkek nüfusun kadın nüfusa göre 30 milyon daha fazla olduğu Çin’deki bazı bekar erkekler, çareyi “flört kamplarında” buluyor.



ABD’nin Newsweek dergisinin haberine göre, Çin’de pek çok genç işçinin uzun çalışma saatleri, artmayan maaşlar ve iş yaşamındaki çetin rekabet sebebiyle aile hayatına çok az zaman ve enerji bulması da bu insanlar için bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Resmi veriler de Çin’deki evliliklerin sayısının 2023’e kıyasla yüzde 20’yi aşkın oranda, 2013’e kıyasla ise yüzde 54 düştüğünü gösteriyor.



Newsweek’in değerlendirmesine göre, Çinli erkeklerin geleneksel olarak evlenirken çeyizleriyle birlikte gelmesi bekleniyor ve çoğu zaman evlenmeden önce kendi ev ve araçlarının olması isteniyor. Kadınların daha yüksek eğitim seviyesine ulaşması ve mesleki hayatlarında daha fazla başarı elde etmesi ise Çinli erkekler için çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Flört koçu Hao’ya göre, kırsaldan kentlere göçen erkekler için durum daha da zorlaşıyor.



ERKEKLERİ “PARLATAN” KAMPLAR



Hao, şu ana kadar 3 bini aşkın müşteriyle birlikte çalıştığını ve bu insanların yaklaşık 500’ünün kendi programlarına katıldıktan sonra “başarılı bir şekilde evlendiğini” iddia etti.



Bu sene başında gösterime giren Emmy ödüllü sinemacı Violet Du Feng’in “Dating Game” (Flört Oyunu) isimli belgeselinde de dikkat çekildiği üzere, Hao, bekar erkeklere hafta boyunca devam eden “flört kamplarında” rehberlik ediyor.



Belgeselde hikayeleri anlatılan üç erkeğin hikayelerine benzer bir şekilde, bu kişiler Hao’nun rehberliğinde “parlatılmaya” çalışılıyor. Saçlarına yeni bir tarz verilen Çinlilere ayrıca “optimize edilmiş sosyal personalar” da sağlanıyor. Bu “kampa” katılan erkeklere kadınlarla çevrimiçi ve çevrimdışı yollardan bağlantı kurmak için stratejiler veriliyor.



“BAŞKALARINI KANDIRDIĞIM İÇİN SUÇLULUK DUYUYORUM”



Öte yandan, bu “kamplara” katılan erkeklerin hepsi bu uygulamadan tamamen memnun görünmüyor. Hao da filmde yaptığı bir açıklamada “Başkalarını kandırdığım için suçlu hissediyorum” diye konuştu.



Yönetmen Du Feng ise BBC’ye verdiği demeçte, belgeseli Çin’de geçiyor olsa da bunun “evrensel bir zorluğu” yansıttığı düşüncesinde. Du Fenf, “Bu dijital manzarada hepimiz dijital bir dünyada sahte olmanın bedeli ile mücadele ediyoruz, sonra da hakikatli ve dürüst olmak için ödeme yapma gerekliliğinin bedeli ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.



Du Feng, Variety dergisine yaptığı açıklamada ise “Bu genç erkek nesli, tekrar tekrar ve ülkenin kalkınması pahasına cezalandırılıyor… Doğru düzgün bir ebeveynlik olmadan, kızlara erişimleri olmadan büyüyorlar” dedi.



Singapur Ulusal Üniversitesi’nden sosyoloji profesörü Zheng Mu da BBC’ye yaptığı açıklamada, “ekmeği kazanan kişi olarak evlenmenin ya da mali ve toplumsal olarak evlenebilmesinin öncelikle erkeklerden beklendiğini” belirterek, bu beklentileri karşılayamamanın “toplumsal bir damgalanmaya” sebep olduğunu söyledi. Sosyolog, bunun ise kişilerde çok büyük baskılar ve zihinsel gerginlikler yarattığını sözlerine ekledi.

