Çin’de bıçaklı saldırı: Japon öğrenci hayatını kaybetti

Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde bıçaklı saldırıya uğrayan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Japon öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “alçakça” bir eylem olarak nitelendirdiği saldırıda okul çağındaki bir çocuğun hedef alınmasının daha da üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Japonya'nın Pekin yönetiminden Çin'deki Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için “her türlü çabayı" göstermesini ve olayla ilgili ayrıntılı açıklama yapmasını talep ettiğini aktaran Kamikawa, Japon yetkililere ise benzer olayların yaşanmaması için önlem alma talimatı verdi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi de olaydan "derin üzüntü duyduklarını" belirterek Japonya'nın Çin'i saldırıyla ilgili bilgileri kendileriyle ve kamuoyuyla paylaşmaya çağırdığını vurguladı.

Hayashi, Çin'deki Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.



JAPON OKULU YAKININDA BIÇAKLI SALDIRI

Dün Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde bulunan bir Japon okulunun yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda bir öğrenci yaralanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Shenzhen’de bir Japon okulunun 10 yaşındaki öğrencisi, okul kapısına yaklaşık 200 metre mesafede bir erkek tarafından bıçaklandı” ifadelerini kullanmıştı.

Yaralı öğrencinin hastaneye kaldırıldığını, 44 yaşındaki şüphelinin ise olay yerinde gözaltına alındığını kaydeden Lin, Çin'in ülkedeki tüm yabancıların güvenliğini sağlamak için etkili önlemler almaya devam edeceğini söylemişti.

Olayın ardından Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Masataka Okano’nun Çin'in Japonya Büyükelçisi Wu Jianghao'yu bakanlığa çağırarak saldırıya ilişkin "ciddi endişelerini" ilettiği kamuoyuna yansımıştı.

NEFRET SUÇU ŞÜPHESİ



Dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırının Japonya'nın Çin'in Mançurya bölgesi işgalini başlatan “Mukden Olayı”nın yıl dönümünde denk gelmesi “nefret suçu” şüphesine neden oldu.

18 Eylül 1931 tarihli olayda Japonya İmparatorluk ordusu Mançurya bölgesindeki Japon bir şirket tarafından işletilen demiryoluna bombalı sabotaj düzenleyerek bölgenin işgaline zemin hazırlamakla suçlanıyor.

OKUL SERVİSİNE DE SALDIRI DÜZENLENDİ



Geçtiğimiz Haziran ayında Çin’in doğusundaki Suzhou kentinde bulunan bir Japon okulunun servisine yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirilmişti.

Olayda, Japon bir anne ile çocuğunu 52 yaşındaki erkek saldırgandan korumaya çalışan bir Çin vatandaşı hayatını kaybetmişti.