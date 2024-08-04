Çin'de bir üniversite "evlilik bölümü" açıyor

Çin bir kez daha düşen doğum oranlarını yükseltmek için harekete geçti.



Sivil İşler Üniversitesi, evlilikle ilgili kültürü teşvik edip geliştirmek amacıyla yeni bir evlilik bölümü açacağını duyurdu.



Devlet medyasına göre, Pekin'deki üniversitede bu eylül ayında açılması planlanan lisans programı, "evlilikle ilgili endüstrileri ve kültürü geliştirmek için profesyoneller yetiştirmeyi" amaçlıyor.

DOĞUM ORANLARI DÜŞÜYOR



Doğum oranlarındaki düşüş, Çin'de nüfusun üst üste ikinci kez azalmasına neden oldu.



Çin'in 2016'da tek çocuk politikasını kaldırarak çiftlerin iki çocuk sahibi olmasına izin vermesi ve 2021'de bunu üçe çıkarması devam eden düşüşü etkilemedi.



Çin politikaları çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere evliliği zorunlu tutuyor. Çiftlerin bebeği nüfusa kaydettirmek ve yardımlardan yararlanmak için evlilik belgesi göstermesi gerekiyor.

AİLE DANIŞMANLIĞI, LÜKS DÜĞÜN VE ÇÖPÇATANLIK



Sivil İşler Üniversitesi'nde açılacak olan lisans programı, evlilik oranlarının azaldığı dönemde bu diplomayı anlamsız görenlerin yoğun tepkisiyle karşılaştı.



Program "Çin'in olumlu evlilik ve aile kültürünü öğrencilere aktarmayı ve Çin'in evlilik geleneklerindeki reformu ilerletmeyi" amaçlıyor.



Evlilik Hizmetleri ve Yönetimi adı verilen bölümde, "aile danışmanlığı, lüks düğün planlaması ve çöpçatanlık ürünlerinin geliştirilmesi" gibi konular ele alınacak.



Gençlerin evlilikten kaçınmasının sebebi, Çin'in durgunlaşan ekonomisiyle kötüleşen iş imkanları ve düşen tüketici güveni olarak görülüyor.